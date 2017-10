Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estádio do Braga vai ter acessos fáceis e rápidos

Obra vai custar 2,85 milhões de euros e deve estar concluída até finais de 2018.

Por Secundino Cunha | 08:42

Mais conforto e mais segurança. Estes são os objetivos fundamentais das obras que o Sp. Braga vai realizar no Estádio Municipal, que vão custar 2,85 milhões de euros e que a direção do clube quer ver concluídas até ao final do próximo ano.



As alterações foram ontem apresentadas pelo arquiteto Eduardo Souto Moura, autor do projeto do estádio, que garantiu tratar-se de uma intervenção que "vai melhorar substancialmente as acessibilidades, conforto e funcionalidade dos espaços ao dispor de todos os bracarenses".



Concretamente, vai ser aumentada a capacidade e a velocidade dos atuais elevadores e vão ser instalados, na bancada poente, mais dois elevadores, com capacidade para 35 pessoas cada um, ficando esta bancada com oito elevadores.



Ao nível das acessibilidades, vai ser também construída uma portaria mais eficaz na entrada dos autocarros das equipas e uma zona especial de acesso para pessoas de mobilidade reduzida.



Em termos de segurança, será construído um parque para estacionar autocarros dos adeptos adversários e será feito um corredor para os visitantes com uma rampa direta e exclusiva, com barreiras em vidro com 2,20 metros de altura a fazer a separação no corredor.



De resto, vão ser restauradas as torres de TV atrás das balizas, serão retificadas as bilheteiras, conferido mais conforto aos bares do estádio e reformuladas as áreas de imprensa.



"Os melhoramentos são feitos a pensar nos adeptos. Está na altura de facilitar o acesso e dar conforto a quem vem ao futebol", afirmou o presidente do Sp. Braga, António Salvador.