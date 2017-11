Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estado dá 15 mil euros a órfã da ‘Máfia’

Menina assistiu a rapto do pai que depois veio a ser morto e dissolvido em ácido.

Por Magali Pinto | 01:30

A filha do empresário João Paulo Fernandes, assassinado e dissolvido em 500 litros de ácido pela Máfia de Braga, vive aterrorizada e é por isso acompanhada por psicólogos que estão a auxiliá-la a ultrapassar o trauma de ter visto o pai ser raptado, a 11 de março do ano passado. A menina tinha apenas 9 anos quando assistiu ao crime. O pai foi depois morto. Os homicidas desfizeram-se do corpo.



O Estado adiantou recentemente cerca de 15 mil euros para a criança, dinheiro atribuído pela Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes. A menina recebeu metade do montante máximo atribuído por indemnização (que ronda os 30 mil euros). É uma das 174 beneficiárias do dinheiro atribuído só este ano pela Comissão, num total de 694 mil euros.



Normalmente, este tipo de indemnizações são atribuídas no final dos julgamentos mas há algumas exceções em função da necessidade. Foi o que aconteceu com este e com outros casos. Também este ano, as duas filhas do empresário João Carlos Silva, 49 anos, que foi abatido a tiro em plena A16 na zona de Sintra, receberam 30 mil euros. Metade para cada uma - a mais nova tem 9 anos, a mais velha 12.



O gang que tirou a vida ao pai destas duas meninas foi desfeito em março deste ano pelos investigadores da Unidade Nacional de Contraterrorismo da Polícia Judiciária, mas o caso está longe de estar concluído. Ainda assim, o Estado decidiu também adiantar a verba às duas crianças. Uma delas, sabe o CM, estava a viver com muitas dificuldades.



Pormenores

Orçamento para vítimas

Para o ano de 2017, o Ministério da Justiça atribuiu um orçamento de 895 mil euros para apoiar as vítimas de crimes, através da comissão liderada por Carlos Anjos. No ano passado foi distribuído perto de um milhão de euros.



Crimes graves

Em 2017, deram entrada na comissão 135 processos de violência doméstica e 106 processos de crimes violentos. Foram atribuídas indemnizações em 147 casos de violência doméstica (alguns transitaram do ano passado) e em 27 casos de crime violento.



"A família continua a sofrer com o crime"

A família de João Carlos Silva, de 49 anos, não consegue superar o sofrimento de o ter perdido. O empresário do ramo imobiliário conduzia em plena autoestrada, com a mulher ao lado e a filha mais nova no banco traseiro. Depois de ter sido atingido por um dos tiros indiscriminados do gang, João Carlos Silva ainda conseguiu conduzir até às portagens, onde acabou por morrer, vítima dos ferimentos graves que sofreu.



"A família ainda sofre com o crime", disse uma amiga próxima quando em março deste ano o gang foi apanhado - no dia do crime, a 28 de fevereiro de 2016, os assaltantes atacaram carrinhas de valores e na fuga despistaram-se na A16. Começaram então a disparar contra condutores. João Carlos seguia para casa da sua filha mais velha, que fazia 12 anos. As meninas ficaram em choque. Cada uma recebeu este ano 15 mil euros da comissão.