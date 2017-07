Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estado de saúde de bombeiro de Castanheira de Pera inspira mais cuidados

Comandante dos voluntários adiantou que o outro operacional internado no Hospital de Santa Maria, que saiu do coma induzido.

Por Lusa | 18:21

Um dos dois bombeiros de Castanheira de Pera internados no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, mantém um quadro clínico que "inspira mais cuidados", disse esta sexta-feira à agência Lusa o comandante da corporação.



No total, estão internados em hospitais quatro bombeiros de Castanheira de Pera, no distrito de Leiria.



"O operacional que está internado em Lisboa [chefe] é aquele que inspira mais cuidados. A Filipa [internada em Coimbra] está a recuperar satisfatoriamente e o Rui [internado no Porto] ainda está numa situação reservada, sobretudo por causa de um rim e do pulmão", explicou José Domingues.



O comandante dos voluntários de Castanheira de Pera, no distrito de Leiria, adiantou que o outro operacional internado no Hospital de Santa Maria, que saiu do coma induzido, "já articula algumas palavras e responde a estímulos".



O incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande no dia 17 de junho e demorou uma semana a ser extinto provocou 64 mortos e mais de 200 feridos.



Mais de dois mil operacionais estiveram envolvidos no combate às chamas, que consumiram 53 mil hectares de floresta, o equivalente a cerca de 75 mil campos de futebol.



A área destruída por estes incêndios na região Centro corresponde a praticamente um terço da área ardida em Portugal em 2016, que totalizou 154.944 hectares, segundo o Relatório Anual de Segurança Interna divulgado pelo Governo em março.



Das vítimas do incêndio que começou em Pedrógão Grande, pelo menos 47 morreram na Estrada Nacional 236.1, entre Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos, concelhos também atingidos pelas chamas.



O fogo chegou ainda aos distritos de Castelo Branco, através da Sertã, e de Coimbra, pela Pampilhosa da Serra e Penela.