Estado de saúde de Liliane Pinto piora

O estado de saúde de Liliane Pinto, a jovem sobrevivente ao banho de sangue em Aguiar da Beira, a 11 de outubro, voltou a agravar-se.Liliane, de 26 anos, está internada na Unidade de Neurocirurgia do Hospital de Viseu e não responde a estímulos. Seguia de carro com o marido, Luís, quando Pedro Dias os abordou para roubar a viatura.Luís foi morto com um tiro na cabeça e Liliane sofreu um traumatismo cranioencefálico grave.