Estado paga 100 mil euros por morte de jovem

A morte do jovem de 19 anos ocorreu a 6 de fevereiro de 2006, quando uma patrulha viu um motociclo estacionado junto a um café. A chapa da matrícula estava virada e o canhão de ignição tinha sinais de ter sido forçado. Os militares apuraram no local que o motociclo tinha sido furtado por Paulo Duque e por um amigo.Já após saírem do café, os jovens foram abordados pelos militares. Iniciou-se uma troca de palavras e Paulo e o amigo acabaram por insultar e ameaçar os GNR. Fugiram depois para uma zona de mato sem iluminação, tendo sido perseguidos.Durante a tentativa para encontrar os suspeitos, um dos militares pegou na pistola de 9 mm e colocou-a pronta a disparar. Carregou acidentalmente no gatilho e matou Paulo com um tiro no abdómen. O militar disse que pegou na arma por já ter sido alertado para o facto de os jovens andarem armados.