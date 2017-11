Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estado paga 20 mil euros por fuga de homicida

Homem abandonou Portugal dois dias após ser condenado a 12 anos de prisão pelo crime.

Por João Tavares | 01:30

Numa discussão a 6 de outubro de 2007, Diogo Maria, então com 22 anos, foi morto à facada na Ericeira. Marcelo, brasileiro de 30 anos, foi condenado, a 29 de setembro de 2011, a 12 anos de prisão. Dois dias depois, conseguiu fugir de avião para o Brasil. Tudo porque não foi comunicada, ao SEF, a tempo a proibição do homem se ausentar para o estrangeiro – enquanto aguardava pelo resultado do recurso. Pelo erro, o Estado foi agora condenado a pagar 20 mil euros aos pais da vítima.



"Ao possibilitar a fuga do condenado, pelo mau funcionamento da Justiça, o Estado violou, de forma grave, o princípio de confiança a um processo justo e equitativo, e incorreu na obrigação de indemnizar os autores pelos danos causados", pode ler-se no acórdão do Supremo Tribunal de Justiça.



Marcelo apresentou-se no aeroporto de Lisboa a 1 de outubro de 2011, com bilhete de ida e volta para o Rio de Janeiro. A um elemento do SEF disse que regressaria dia 9 a Portugal. Mas nunca o fez. O SEF esclareceu, na altura, que não tinha recebido qualquer informação sobre as medidas de coação impostas ao homicida condenado. E, por isso, deixou-o seguir viagem.



Inconformados com o sucedido, os pais de Diogo colocaram o Estado português em tribunal. Manifestaram sentimentos de revolta, choque e perplexidade, exigindo meio milhão de euros de indemnização. O Estado foi condenado a pagar 20 mil euros, recorreu, mas viu agora o Supremo confirmar a decisão.

Após o crime, Marcelo nunca esteve em prisão preventiva. Ficou com termo de identidade e residência, apresentações nas autoridades e proibição de sair do País. Chegou a pedir, em 2010, para ir ao Brasil – o pedido foi-lhe negado – e nunca faltou a uma sessão de julgamento. Um ano depois, aproveitou o "mau funcionamento do sistema de Justiça" para fugir.



Crime de madrugada

Diogo e dois amigos foram atacados à facada pelas 04h00 da madrugada de 6 de outubro de 2007, após desentendimento com um grupo onde estava o homicida.



Acusação em 2009

Em 2009, o Ministério Público deduziu acusação contra Marcelo. Respondeu por um homicídio consumado e dois na forma tentada.



Mandado de captura

Marcelo – hoje com 40 anos – encontra-se em parte incerta e sob ele recai um mandado de captura internacional.