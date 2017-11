Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estado paga 3850 € por imóvel que não usa

Edifício arrendado pelo SEF em 2011 custa 46 200 euros por ano, mas está degradado.

Por João Carlos Rodrigues | 01:30

O Centro de Instalação Temporária (CIT) do SEF no aeroporto de Lisboa está a rebentar pelas costuras. Num espaço previsto para acolher 60 pessoas estavam na segunda-feira mais de 100. A



o mesmo tempo, o Estado português está a pagar 3850 euros por mês por um edifício que não usa e que foi arrendado exatamente para esse fim. Desde 2011 – era José Sócrates primeiro-ministro e Manuel Jarmela Palos diretor nacional do SEF – que a situação se arrasta. São 46 200 euros por ano.



A situação já mereceu reparos do provedor de Justiça em 2011 e também este ano uma vez que o edifício da Ordem Hospitaleira de São João de Deus, em Almoçageme, Sintra, está ao abandono. "Isto é brincar com os dinheiros públicos, com os funcionários e sobretudo com os cidadãos que acolhemos no nosso país. Não se percebe como se arrasta uma situação destas quando há pessoas a dormir no chão no CIT do aeroporto de Lisboa", afirma Acácio Pereira, presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF.



A falta desta valência põe ainda em causa o "empenhamento de efetivos do SEF", uma vez que para diminuir a taxa de sobrelotação em Lisboa, quase todas as semanas há transferências de imigrantes – sobretudo que fizeram pedido de asilo, mas também em situação ilegal – para o CIT do Porto.



O CM tentou obter esclarecimentos sobre a situação junto do Ministério da Administração Interna e do SEF, que remeteram para hoje uma resposta.



PORMENORES

Parto na A1

Na semana passada, durante uma transferência de estrangeiros do CIT de Lisboa para o Porto, uma das mulheres deu à luz em plena autoestrada. Seguia sob escolta de inspetores do SEF.



Surto de varicela

Um surto de varicela foi detetado no final de outubro no CIT do aeroporto de Lisboa. Três pessoas foram internadas, onze transferidas para o Porto e outras 20 ficaram de quarentena no hospital.



Rede recente

O edifício arrendado pelo SEF em Almoçageme está degradado e a precisar de obras profundas. Nas traseiras foi instalada recentemente uma rede metálica, mas que não impede o acesso ao espaço.