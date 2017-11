Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estarreja assume festa e cria ‘Sítio do Carnaval’

Recinto principal será criado no Parque de Antuã, com melhores condições para o público.

Por Manuel Jorge Bento | 08:31

O Parque Municipal de Antuã, Estarreja, vai acolher o ‘Sítio do Carnaval’ em 2018 - ano em que a câmara municipal vai assumir mais responsabilidades e alterar o modelo de gestão da festa, que terá mudanças no percurso dos corsos carnavalescos. O projeto foi já apresentado aos 12 grupos de Carnaval.



"É fundamental ter novas condições e diversas atividades para os visitantes que não apenas os desfiles", indicou Isabel Simões Pinto, vereadora da Cultura.



A autarquia pretende organizar um mês de folia, entre 13 de janeiro e 13 de fevereiro. O espetáculo de abertura está agendado para 3 de fevereiro.



Segue-se o desfile infantil, no dia seguinte, a ‘Chegada dos Reis’ à estação de comboios da CP e as ‘Marchas Luminosas’, dia 7 e a ‘Noite Brasil’ dois dias depois. Os grandes corsos serão no domingo gordo e na terça-feira de Carnaval.



Além do ‘Sítio do Carnaval’, as festas de Estarreja terão ainda o espaço ‘Bastidores’, junto ao pavilhão municipal. Um novo percurso começa junto à ponte do rio Antuã, percorre a alameda do parque de lazer e o espaço da feira municipal.



"Aqui há condições para que os atores principais, ou seja, as cinco escolas de samba e os sete grupos de folia, proporcionem um espetáculo ótimo", sublinha Isabel Simões Pinto.



O número de lugares sentados nesta sala gigante irá aumentar de forma significativa para 4 mil. E haverá plataformas com diferentes níveis para os lugares de peão.



Estarreja deverá ainda criar da Rede de Cidades de Carnaval da Região Centro, cujo memorando de entendimento será firmado no próximo dia 30, nos Paços do Concelho.