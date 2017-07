“Estava caído no chão e vi sangue na janela”

Homem de 67 anos foi encontrado morto por familiares e apresentava sinais de agressão.

Por Ana Isabel Fonseca e Liliana Rodrigues | 01:30

Os sinais de agressão no cadáver de João Carlos Gonçalves e as marcas de sangue no interior da casa levam a que a Polícia Judiciária do Porto suspeite de que o homem, de 67 anos, tenha sido vítima de um homicídio.





O corpo foi encontrado na quarta-feira de manhã por familiares da vítima, que residia na rua Rodrigues de Freitas, em Ermesinde.



"A família já não o via desde terça-feira à noite e então vieram cá a casa. Pediram que os ajudasse a entrar. A irmã conseguiu abrir uma janela e encontrou-o morto. Também o vi, ele estava caído no chão e vi que havia sangue numa janela. A casa estava toda remexida, estava tudo de pernas para o ar", explicou ao CM Domingos Veloso, vizinho da vítima.



João, que estava reformado, foi visto pela última vez na terça-feira, por volta das 20h00. Estava com um homem com cerca de 50 anos, que a PJ está agora a tentar localizar. "Estiveram no meu café durante algum tempo e eu achei que esse senhor que estava com ele era estranho. Estava sempre de cabeça baixa, muito acanhado, como se estivesse com algum problema. Depois vi que eles se dirigiram para a casa, mas não sei se chegaram a entrar", contou Clarinda Teixeira, dona do café onde a vítima esteve.

A família de João está em estado de choque e só pede agora que seja feita justiça. "O meu irmão era boa pessoa, não merecia nada disto. Só queremos que a polícia encontre quem lhe fez isto", adiantou ao CM Maria Gonçalves, irmã da vítima. O funeral não estava ainda ontem marcado.