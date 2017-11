Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Este monstro matou a minha filha”

Familiares não controlam as lágrimas no tribunal, ao ouvir militar.

Por Tânia Laranjo e Alexandre Salgueiro | 01:30

Maria de Fátima tentou controlar-se durante muitas horas. A mãe de Liliane, assassinada por Pedro Dias a 11 de outubro, ainda chegou a ser levada pela irmã de António Ferreira para longe do tribunal. Tentou acalmá-la, mas foi em vão. À entrada da carrinha - Pedro Dias voltava de almoçar - Maria de Fátima correu em direção à celular. "Assassino", gritou. "Este monstro matou a minha filha", disse depois em lágrimas aos elementos da PSP que a tentavam acalmar.



O sofrimento desta mãe era transversal a todos os que perderam os seus, a 11 de outubro de 2016, em Aguiar da Beira. Catherine, companheira de Carlos Caetano, tinha os olhos vermelhos de tanto chorar. Ouviu atentamente o depoimento de António Ferreira, no tribunal da Guarda, e foram muitos os momentos em que se emocionou. Ouviu-o recordar quando pôs o corpo ‘do amigo’ na mala. "Lembro-me todos os dias. Como poderia esquecer?", perguntou o militar, a única testemunha ouvida na primeira sessão de julgamento.



"Preciso de comprimidos para dormir. Custa-me fazer coisas tão simples como a barba", lamentou o GNR que lembrou outros momentos. "Quando ele disparou contra o Caetano pedi-lhe para me deixar ajudá--lo. Disse que podia levar tudo, mas ele respondeu-me: não vês que está morto!". Ferreira recorda que foi ameaçado: "Ou andas ou dou-te um tiro nos c...", afirmou Pedro Dias que o obrigou a acompanhá-lo no carro-patrulha. "Senti-me um refém. Pensei muitas vezes que seria usado como escudo".



Quando foi deixado inanimado - já Pedro Dias tinha disparado contra si - sentiu tudo. "Não me mexia, mas sabia que estava a ser arrastado. Senti as pedras, as ervas a taparem-me o corpo. Pensei que ia morrer", afirmou, garantindo que até hoje continua a fazer a si próprio a pergunta. "Porque é que ele fez isto? Não sei, nunca conseguirei saber".



Pai de Liliane pede prisão perpétua para Pedro Dias

"Ele é um monstro, um psicopata e para ser feita justiça devia apanhar prisão perpétua", defende o pai de Liliane, António Jesus, que também estava devastado em tribunal. Foram os primeiros a chegar. Não assistiram ao julgamento porque são testemunhas.



PORMENORES

Força para continuar

Maria de Fátima, que deverá ser ouvida como testemunha no próximo dia 7, revela que todos os dias fala com a fotografia de Liliane. Pede-lhe "força para continuar".



Sentença pesada

A mãe da jovem assassinada quando ia para uma consulta de fertilidade espera uma sentença pesada para o homem que diz ser o assassino da filha: "Já que não lhe posso fazer nada, que o tribunal o condene de forma exemplar", afirma.



Acreditou em milagre

"Estive com ela todos os dias. Ouvia-me e apertava-me a mão. Abria e fechava os olhos quando lhe pedia. Mexia os lábios e, de vez em quando, deitava uma lágrima. Até ao último dia, tive esperança que recuperasse", recorda Maria de Fátima.



Muitas testemunhas

Para a semana, o julgamento está marcado para terça, quarta e quinta-feira. O tribunal vai ouvir mais de uma dezena de testemunhas. São essencialmente os familiares das vítimas que vão contar o sofrimento que viveram após os crimes.



Muitos militares da GNR no apoio às famílias

u Foram dezenas os militares da GNR que fizeram questão de ontem estar no Tribunal da Guarda. Muitos apareceram fardados e cumprimentaram a família de Carlos Caetano e António Ferreira. Diziam que vinham dar um abraço ao colega ‘sobrevivente’, choravam também a morte do amigo ‘que era querido por todos’.



A sala de audiências foi pequena para tantos que queriam assistir. Foram muitos os que ficaram à porta, já que as medidas de segurança eram apertadas. A revista era minuciosa, o espaço exíguo para os que ali se encontravam. Todos queriam assistir.



E ver Pedro Dias, o homem que durante o julgamento - no tempo que permaneceu na sala - não expressou qualquer emoção. Não sorriu, não parecia nervoso, aparentou sempre uma calma extraordinária. Apenas abanou a cabeça em sinal de protesto quando teve de sair.