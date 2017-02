Foz do Douro cortada ao trânsito

A Proteção Civil Municipal do Porto alertou na quinta-feira, na página 'online' da câmara, para "a existência de previsões que apontam para um agravamento das condições meteorológicas nos próximos dias, nomeadamente um aumento da agitação marítima, chuva e vento por vezes forte".



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) decretou já o aviso vermelho para o distrito do Porto por causa das previsões de aumento significativo da agitação marítima entre as 15h00 e as 23h59 de hoje, com ondas que podem atingir os 12 a 14 metros de altura máxima.



A Proteção Civil do Porto "desaconselha a circulação e permanência junto à zona costeira e apela a que não se pratique qualquer atividade relacionada com o mar".



Também os distritos de Viana do Castelo, Braga, Aveiro, Coimbra e Leiria vão estar sob aviso vermelho devido à agitação marítima.



A Câmara do Porto informou esta quinta-feira que, por "motivos de segurança" relacionados com o forte vento e o estado agitado do mar, a Rua Coronel Raúl Peres, na zona da Foz, teve de ser encerrada ao trânsito.De acordo com a autarquia, mal haja desagravamento das condições atmosféricas, a rua será reaberta.Contactada pela Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto disse, cerca das 09h30, não haver registo de algum incidente grave provocado pela intempérie.