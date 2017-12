Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estradas algarvias sob forte vigilância

Militares vão focar-se em locais com grande número de pessoas durante o período noturno.

Por Tiago Griff | 07:41

São mais de sete mil os elementos da GNR que vão estar em força nas estradas portuguesas durante a Operação Ano Novo, que só termina na terça-feira, dia 2 de janeiro de 2018. A presença dos militares vai estar mais visível em locais onde os festejos envolvem um maior número de pessoas como o Algarve, sendo Faro, Albufeira, Vila Real de Santo António e Portimão as principais zonas.



"Na primeira fase estamos atentos às vias de acessos ao Sul do País. Depois, o foco vai estar durante os períodos noturnos e, numa terceira fase, vamos novamente estar nas estradas para garantir um regresso em segurança dos condutores aos seus locais de origem", explicou ao CM o capitão Abel Adriano, comandante do Destacamento de Trânsito de Faro da GNR.



As operações vão focar-se na fiscalização da condução sob a influência do álcool e de drogas, excesso de velocidade e manobras perigosas. Vão também ser efetuadas ações de sensibilização dirigidas a peões e motociclistas. "Estamos preocupados com estes utilizadores, que são mais vulneráveis em caso de acidentes", refere o comandante Abel Adriano.



Operações

Ontem, a GNR fez duas operações na região: uma nas portagens da A2 e outra na Ponte Internacional do Guadiana.



Guardia Civil

Na ação na Ponte do Guadiana a GNR teve o apoio da Guardia Civil, para facilitar a comunicação com turistas espanhóis.



Roupa clara

A GNR alertou os peões para que circulem nos passeios e que usem roupa mais clara durante o período da noite.