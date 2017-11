Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estradas degradadas motivam acusações

Câmara Municipal responsabiliza Infraestruturas de Portugal pelo mau estado das vias.

Por João Nuno Pepino | 08:32

A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos emitiu um comunicado onde responsabiliza a Infraestruturas de Portugal pelo mau estado de conservação das estradas nacionais que atravessam o concelho.



No documento, a empresa do Estado é acusada de ter sido "indiferente às sugestões, chamadas de atenção, recomendações e exigências" da câmara e juntas de freguesia em relação aos problemas na rede viária.



"Fizemos o comunicado porque estamos fartos de mandar e-mails e ofícios que nem sequer têm resposta", afirmou ao CM o presidente Hélder Esménio, explicando que a posição da autarquia é também "uma chamada de atenção para problemas que se podem agravar com a chegada do inverno".



"Além dos buracos e abatimentos nas estradas, há trabalhos de manutenção dentro das localidades que não são feitos, como a repintura de passadeiras ou a limpeza das bermas", explica o autarca.



"A EN367, que liga Marinhais a Glória do Ribatejo, está uma vergonha, sobretudo nas zonas em que o piso abateu", disse ao CM Marco Domingos, que reside em Marinhais.



"Na vila, há várias zonas onde se acumula água porque a limpeza não é feita", acrescenta o morador.



Contactada pelo CM, a Infraestruturas de Portugal não respondeu às críticas que lhe são apontadas pelo município.



Adianta, no entanto, que o seu Plano de Investimentos Rodoviários para 2018/2020 prevê uma empreitada de reabilitação na EN367, no valor de 930 mil euros, e a requalificação da EN114-3 entre Coruche e Salvaterra, empreitada orçada em 2,5 milhões de euros.