Estradas matam mais 49 do que em 2016

Distrito do Porto registou 46 vítimas mortais, mais 28 do que em igual período do ano passado.

Por Pedro Galego | 08:20

Os primeiros sete meses do ano foram mais mortíferos nas estadas portuguesas, em comparação a igual período de 2016. Os dados do relatório da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), divulgado esta quinta-feira, mostram que entre 1 de janeiro e 31 de julho morreram 288 pessoas em acidentes de viação, mais 49 do que em 2016 (239). O número de acidentes também subiu no período comparado, com 72 658 face aos 72 498 sinistros registados no ano passado.



No lado mais negro das estatísticas estão os distritos do Porto, com 46 vítimas mortais, Setúbal, com 37, e Santarém (27), que registou mais uma vítima mortal que o distrito de Lisboa (26). Mas foi no distrito da capital que houve a maior redução de vítimas mortais, já que em 2016 esse número era de 40 sinistrados.



Já os distritos de Portalegre e Vila Real são os que registaram o menor número de vítimas mortais - cinco. O relatório da ANSR mostra ainda que subiu o número de feridos graves (1182), mais 20 do que em 2016. Quanto aos feridos leves, o número também subiu de 21 942 para 22 196.



Esta estatística tem como base os dados da GNR e da PSP. As vítimas mortais são contabilizadas quando o óbito acontece no local do acidente, ou durante o transporte para uma unidade de saúde.