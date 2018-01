Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estradas matam mais motards

Nos dez primeiros meses de 2017 morreram 110 utilizadores de duas rodas a motor.

Por Sérgio A. Vitorino | 01:30

Entre janeiro e outubro de 2017 morreram 110 motards, mais 41 do que em igual período de 2016. Entre mortos e feridos em duas rodas, o número de vítimas disparou para 7619 (mais 1071). O fenómeno é especialmente grave em motos de cilindrada superior a 50 centímetros cúbicos: os mortos mais que duplicaram, passando de 37 para 82. O aumento no número de motards mortos justifica na quase totalidade a subida do valor total de mortes nas estradas.



Fonte da Federação Portuguesa de Motociclismo diz ao CM que as causas para o aumento das mortes de motards são um maior número de motos em circulação e o bom tempo que se fez sentir para lá do verão. "Entre janeiro e outubro venderam-se mais 28% de motos em 2017 (47 114) do que em 2016 (36 863).



E o tempo bom, com falta de chuva, prolongou o período 'habitual' de utilização das motos, que em circunstâncias meteorológicas normais são arrumadas na garagem bem mais cedo", afirma a fonte. O major Paulo Gomes, da GNR, refere que essas justificações são "especulações" e que o fenómeno "ainda está em estudo".



As autoridades pedem cuidados especiais de autoproteção aos motards: uso de capacete e vestuário de proteção; circular de luzes acesas; não andar entre filas e fugir aos ângulos mortos dos veículos; adequar a velocidade ao piso e às condições de tempo e visibilidade.



Despiste na A1 faz morto 511 de 2017

Um despiste na A1, junto à Mealhada, na manhã de domingo, provocou a morte a um homem de 48 anos: a última vítima mortal de 2017 nas estradas. O ano acabou com 511 vítimas mortais, mais 66 do que em 2016. Fica invertida a tendência de uma década.



Operação com mais acidentes

Os três primeiros dias da Operação Ano Novo da GNR tiveram mais acidentes e feridos leves, mas menos mortos (3, contra 5) e feridos graves do que no ano anterior. Termina esta terça-feira.