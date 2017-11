Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estrangula amigo por dívidas

Diz que foi agredido, mas assume crime. Tinha código MB na carteira.

Por Tânia Laranjo | 01:30

Manuel, de 51 anos, era um velho amigo de João Carlos Gonçalves, de 67. Não eram conhecidas desavenças relevantes entre ambos, até que, a 18 de julho deste ano, discutiram na casa de João. Estava em causa uma pequena dívida e Manuel atacou o amigo com uma estatueta que havia na casa. Agrediu-o na cabeça e quando aquele estava inanimado estrangulou-o. Antes de fugir, ainda o roubou.



Quatro meses depois do crime, a PJ do Porto prendeu Manuel, que andava de casa em casa desde o dia do crime.



Contumaz há 15 anos, sem sequer possuir documentos de identificação válidos, vivia quase como sem-abrigo. Manteve-se com o dinheiro que roubou ao amigo: 45 euros na carteira, mais os 2100 que tinha na conta bancária. Foi fácil levantar as verbas: a vítima guardava, no porta-moedas, o cartão multibanco e o respetivo código.



O crime ocorreu na rua Rodrigues de Freitas, em Ermesinde. Quando o corpo foi descoberto, o homicídio já teria acontecido há dois dias. Foi a família que foi à casa, porque estranhou a ausência da vítima, e o sangue numa janela não deixava margem para dúvidas. O rasto de destruição no interior da habitação também mostrava a violência.



Manuel confessou, entretanto, o crime. Disse que também tinha sido agredido, mas assumiu que agrediu e estrangulou o amigo. Não quantificou a quantia que aquele alegadamente lhe devia.



Desde o dia do crime que as suspeitas recaíam sobre o suspeito. Tinha sido visto com João Gonçalves no café e depois disso tinha desaparecido. No entanto, ninguém sabia qual era exatamente o seu paradeiro, o local onde se escondia.



PORMENORES

Fica em preventiva

Foi levado ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto, para ser ouvido por um juiz. Ficou em prisão preventiva.



Sangue na janela

Um amigo da vítima contou na altura, ao CM, que a irmã de João Gonçalves abriu uma janela e o encontrou morto. "A casa estava remexida, tudo de pernas para o ar", explicou Domingos Veloso, vizinho da vítima.



Tinha duas casas

João era casado mas passava algum tempo noutra casa. "A mulher vive noutra habitação e ele tinha esta. O João costumava estar aqui, mas, na maioria das noites, ia dormir a casa da mulher", explicou o vizinho.



Abriu a porta

O facto de a porta da casa de João Gonçalves não ter qualquer sinal de arrombamento indiciava que o homem teria autorizado o homicida a entrar na sua casa.