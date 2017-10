Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estrangula filha bebé para se vingar da mãe

Jovem de 22 anos usa menina de 2 meses como escudo face à polícia depois de agredir a companheira.

Por Magali Pinto | 01:30

A violência contra a jovem de 22 anos durava há mais de um ano, com o companheiro, da mesma idade, a agredi-la constantemente com socos e pontapés dentro de casa. Na quarta-feira de madrugada, um novo episódio de maus-tratos estendeu-se à filha do casal, uma bebé de apenas dois meses.



O agressor, como forma de se vingar da companheira, asfixiou a criança com uma mão – tendo a bebé sido salva pela intervenção da PSP, que assistiu ao crime, em Queluz. O agressor ficou em prisão preventiva.



O ataque violento à criança aconteceu à frente de dois agentes da PSP, que tinham sido chamados por causa das agressões à mulher. O agressor estava com a bebé ao colo quando foi abordado pelos agentes. Violento, pegou na criança pelo pescoço.



Os dois agentes ficaram em pânico uma vez que viram que a bebé estava a ficar roxa e a espernear. O pai da criança ainda tentou agredir os polícias usando a filha menor como escudo ao mesmo tempo que os insultava e lhes dizia, aos gritos: "Quem manda na minha filha e na minha mulher sou eu, seus bófias de m... Seus filhos da p..."



Nem a agressividade do homem travou os agentes, que avançaram e conseguiram resgatar a menina. Um dos polícias levou uma dentada na mão. Pouco depois, conseguiram deter o agressor. A criança teve de ser levada para o hospital Amadora- Sintra para receber tratamento. Tinha ferimentos e escoriações no pescoço e no peito.



Já teve alta mas a situação foi logo reportada à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.



O agressor foi levado ao juiz e ficou sujeito à medida de coação mais gravosa - prisão preventiva a aguardar julgamento. A vítima contou que a violência aumentou nos últimos meses devido a ciúmes do companheiro mas até àquele dia ele nunca tinha agredido nem ameaçado a bebé, que é filha do casal.



PORMENORES

Ameaças de morte

Antes da chegada da polícia, a mulher tinha sido ameaçada de morte: "Vou dar-te um tiro nos cornos." A polícia não encontrou qualquer arma na casa.



Assistência médica

O agente da PSP que levou uma dentada do agressor necessitou de tratamento médico. No final do trabalho foi levado para o hospital Amadora- Sintra.



Familiares da mulher

Na casa onde se deu a agressão juntaram-se vários familiares da mulher. Os agentes da PSP tiveram de os encaminhar para um compartimento da casa.