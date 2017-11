Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mata mulher por ciúmes no Porto

Corpo da vítima foi encontrado seis dias depois do crime.

12:21

Um homem de 57 anos está a ser acusado de estrangular a ex-mulher até à morte numa casa no centro da cidade do Porto.



O crime terá ocorrido no interior da residência da vítima, que morreu sufocada pelas mãos do ex-companheiro, após regressar do trabalho. O CM sabe que na origem dos factos estão ciúmes por parte do agressor. O caso remonta ao dia 30 de outubro.



O cadáver da vítima só foi descoberto pelas autoridades na passada segunda-feira, após os vizinhos alertarem para o mau cheiro que emanava da habitação onde ocorreu o crime.



O funeral da mulher aconteceu esta manhã de sexta-feira na Igreja da Lapa, no Porto.



A Polícia Judiciária do Porto está a investigar o caso. O detido vai ser ser sujeito a interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.