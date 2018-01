Estudante da UBI desaparecida foi encontrada em Lisboa

Jovem encontrava-se na Avenida de Roma.

11:19

Ana Rita Fernandes, estudante da Universidade da Beira Interior (UBI), que desapareceu na passada segunda-feira, foi encontrada esta sexta-feira, na Avenida Roma, em Lisboa.



Ana Rita foi encontrada pela PSP, por uma patrulha da Esquadra do Campo Grande, na manhã desta sexta-feira.



Segundo as autoridades, está bem e a família da estudante já foi informada do seu paradeiro.



Ana Rita foi ainda encaminhada para o Hospital de Santa Maria para avaliação do seu estado de saúde.



A jovem estudante de arquitetura, de 18 anos, teria sido vista pela última vez na Covilhã (onde fica a UBI), segundo apelo lançado no Facebook pela Associação de Estudantes da Universidade da Beira Interior (AAUBI).



Em atualização