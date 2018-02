Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estudante de medicina tenta matar jovem junto a igreja do Porto

Agressor foi detido pela PJ e está em prisão preventiva.

Por Lusa | 13:28

Um suspeito de tentar matar com arma branca um jovem junto à igreja de Paranhos, no Porto, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), anunciou esta segunda-feira aquela autoridade policial.



Em comunicado, a PJ refere que o caso de homicídio na forma tentada ocorreu na sexta-feira, cerca das 04h00, nas proximidades da igreja de Paranhos, local para onde se deslocaram a vítima, de 24 anos de idade, e o suspeito de 26 anos, com o "intuito de fumar um cigarro e conversar".



"Por razões ainda não concretamente apuradas, o suspeito, já fora da viatura, desferiu várias facadas na vítima, algumas das quais pelas costas", descreve a PJ, acrescentando que a vítima depois de ter ficado "gravemente ferida e caída no solo", foi "ainda agredida com um bloco de cimento na cabeça".



A gravidade dos ferimentos colocou a vítima, ainda internada, em perigo de vida.



O detido, assistente operacional num 'call center' e estudante de medicina, sem antecedentes criminais, ficou em prisão preventiva depois de ouvido por um juiz de instrução.