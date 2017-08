Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estudantes do Seixal perdem lugar na escola

Pais quiseram transferir filhos para escola mais próxima de casa mas ficaram sem vaga.

Por Sofia Garcia | 08:27

A menos de dois meses do início do novo ano letivo, 40 alunos do Agrupamento de Escolas Augusto Louro, no Seixal, estão sem colocação depois de terem perdido a vaga na escola de origem por terem tentado transferir os filhos para outro estabelecimento.



Os pais acusam a direção da Escola Básica Augusto Louro, na Arrentela, de faltar com a palavra.



"Garantiram-nos que se os meninos não fossem admitidos na nova escola, a Secundária José Afonso, não perderiam a vaga na escola de origem. Quarenta alunos não foram admitidos e estão agora sem escola", diz ao CM Ana Ferreira, encarregada de educação.



"Se soubéssemos que os lugares dos nossos filhos ficariam em risco não os tentaríamos transferir", explica.



José Pedro é pai de Miguel António, de 12 anos, que transitou para o 7º ano. Pretendia que o filho finalmente frequentasse a escola que fica "colada" à casa da família mas, apesar da proximidade, a admissão do aluno na Secundária José Afonso foi recusada.



Os pais garantem ter entregue o comprovativo de morada, uma fatura de eletricidade. "Fizemos tudo como manda a lei mas estamos sem colocação", acusa José Pedro.



A Escola Secundária José Afonso explica que os alunos recusados "não moram na área de influência tida como prioritária ou não entregaram comprovativo de morada".



Ao CM, o Ministério da Educação esclarece que, para o próximo ano letivo, a secundária José Afonso formou apenas quatro turmas de 7º ano e que os alunos não admitidos têm vaga na Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira, igualmente na freguesia da Arrentela.