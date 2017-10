Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estudantes reclamam segurança na Asprela

Jovem saía de uma festa universitária quando foi abordado e esfaqueado por assaltante.

Por Patrícia Lima Leitão | 06:00

O ataque violento a dois jovens, que foram agredidos - um deles esfaqueado - e assaltados, na madrugada de quinta-feira, está a gerar revolta entre os alunos do polo universitário da Asprela, no Porto.



A Associação de Estudantes do Instituto Superior de Engenharia do Porto (AEISEP), onde estuda o jovem esfaqueado, exigiu ontem intervenção policial rápida para travar as "recorrentes" situações de violência com alunos.



Os dois amigos, de 18 e 19 anos, tinham acabado de sair de uma festa no FEUP Caffé e faziam o caminho para casa, na rua Dr. Júlio de Matos, quando foram abordados pela dupla, na casa dos 20 anos, que lhes pediu tabaco.



O mais novo foi esfaqueado no peito e no braço, tendo sido transportado para o Hospital de S. João, no Porto, onde foi submetido a intervenção cirúrgica.



O mais velho foi agredido na zona da cabeça. Os ladrões - levaram um fio de ouro e um telemóvel - estão a ser procurados pela PSP e as vítimas já se mostraram capazes de os reconhecer por fotos.



A AEISEP já contactou o coordenador de patrulhamento da zona do polo universitário da Asprela, no sentido de promover mais reforço e segurança no local.



"Devem ser criadas condições de segurança e bem-estar para que os mesmos, em momento algum, possam ser afetados por este tipo de situações de crime com recurso à violência, recorrentes nos últimos anos, sem que haja uma resposta pragmática e eficaz", lê-se num comunicado.