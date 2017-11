Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Europa quer impor taxa zero de álcool ao volante

‘Teste do balão’ será obrigatório antes de se ligar o carro.

Por João Carlos Rodrigues | 08:23

O Parlamento Europeu propôs uma alteração à legislação que regula o limite de álcool no sangue durante a condução. O objetivo é "harmonizar na União Europeia o limite de concentração de álcool no sangue em 0,0% para os novos condutores durante os seus dois primeiros anos e para os condutores profissionais".



Atualmente, em Portugal, o limite para estes dois tipos de condutores é de 0,19 g/l, enquanto para a generalidade dos utilizadores de automóveis a taxa limite é de 0,49 g/l.



Acima destes valores, o condutor passa a incorrer numa contraordenação grave. A proposta dos deputados europeus inclui ainda a obrigação da "utilização de dispositivos de bloqueio de ignição para os condutores profissionais e os que causaram um acidente sob efeito do álcool e que foram condenados pela infração de conduzirem sob influência do álcool".



Estes dispositivos obrigam o condutor a ‘soprar no balão’ antes de ligar o carro.



Os parlamentares propõem ainda a instalação obrigatória de sistemas de assistência ao condutor (travagem de emergência automática ou aviso para saída de estrada, por exemplo) em novos veículos.