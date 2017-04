Evadido de Caxias já está fora da Europa

Entretanto, por eventual corrupção na cadeia, prossegue outro inquérito e, sabe o CM, já foram interrogados pela PJ vários chefes e guardas da cadeia de Caxias. Acusado por assaltos a jogadores do Casino de Lisboa, Joaquim Bitton Matos começa a ser julgado a 20 de abril nas Varas Criminais de Lisboa.



Joaquim Bitton Matos, luso-israelita de 33 anos que continua a monte depois de ter fugido da cadeia de Caxias a 19 de fevereiro, com dois chilenos (recapturados), já estará fora do continente europeu, possivelmente a salvo de uma extradição para o nosso país.A investigação da Polícia Judiciária prossegue, mas agora também através da emissão de um mandado de detenção internacional, por parte da Procuradoria – visto que o mandado europeu só tem cobertura para o espaço Schengen. E, através dos gabinetes da Interpol no estrangeiro, espera-se que o mandado seja cumprido.Nos últimos dias, Bitton Matos tem dado entrevistas através da rede social Facebook, incluindo ao CM. Ao Correio da Manhã, o foragido assegurou ter pagado 100 mil euros a 4 guardas da cadeia de Caxias, que assim lhe abriram o caminho para a fuga com outros reclusos. Recorde-se que Bitton Matos e os dois chilenos usaram uma serra em fio conhecida como ‘cabelo americano’ para serrar as grades da cela e, depois, da rede da cadeia.