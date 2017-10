Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Evento gastronómico junta estrelas Michelin

Alguns dos melhores chefs nacionais e internacionais participam em cinco iniciativas.

Quinze estrelas Michelin vão estar reunidas durante a 2ª edição do eventos gastronómico ‘Culinary Extravaganza’, que regressa este ano ao Conrad Algarve, na Quinta do Lago, em Loulé, de 4 a 6 de novembro.



Segundo a organização, o anfitrião do evento, o chef Heinz Beck, que ostenta três estrelas Michelin, vai convidar "alguns dos melhores chefs nacionais e internacionais" para cinco eventos que decorrem ao longo de três dias, em diferentes espaços do resort de luxo e com diferentes preços.



Estão confirmadas as participações dos chefs Jacob-Jan Boerma (três estrelas Michelin), Ricardo Costa (duas estrelas Michelin), Maurizio Serva (duas estrelas Michelin), Juan Amador (duas estrelas Michelin), Sidney Schutte (duas estrelas Michelin), Chris Galvin & Joo Won (uma estrela Michelin), Osvalde Silva, Christoph Jefferson, Franco Luise, Shota Goderdzishvili e Joe Barza.



A primeira iniciativa é a ‘Culinary Heaven’ (245 €) no dia 4 de novembro, seguido do ‘BBQ Brunch’ no Dado Q (95 €) e a experiência Michelin ‘Dining Experience (245 €) no dia 5 de novembro. No dia seguinte, dia 6, está previsto o almoço na Roof Garden Suite (95 €) e o jantar de encerramento no Gusto by Heinz Beck (245 €).



Segundo a organização, a harmonização vínica ficará a cargo de uma equipa liderada por Miguel Martins, Head of Sommelier do Conrad Algarve, enquanto Nelson de Matos será responsável pela equipa de mixologistas convidados.



Os bilhetes para participar no ‘Culinary Extravaganza’ já estão disponíveis para venda no Conrad Algarve.