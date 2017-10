Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Evita assalto e provoca acidente

Homem tentou roubar um carro parado nas imediações do centro comercial Amoreiras, em Lisboa.

Por J.T. | 08:42

Um homem de 43 anos tentou roubar um carro parado nas imediações do centro comercial Amoreiras, em Lisboa, com as chaves na ignição.



O dono estava por perto e fez frente ao ladrão – já com o carro em andamento –, tendo a luta levado a viatura a embater de frente com outra.



O ladrão e a condutora do outro carro ficaram feridos e foram mesmo transportados ao hospital.



O assalto ocorreu na rua Carlos Alberto da Mota Pinto, na sexta-feira.



O ladrão aproveitou a distração da vítima para atacar.