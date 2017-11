Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-advogada burlona condenada a quatro anos de prisão efetiva

Carmelinda Cardoso Pinto foi expulsa da Ordem em 2009.

08:32

Uma advogada expulsa da Ordem em 2009, por envolvimento em vários crimes, voltou a ser condenada, desta vez por burla qualificada e procuradoria ilícita, pelo Tribunal de Leiria, que lhe aplicou uma pena de prisão de quatro anos. Carmelinda Cardoso Pinto, de 50 anos, foi ainda condenada a pagar 33 mil euros, acrescidos de juros, à vítima.



Ficou provado em Tribunal que Carmelinda Pinto convenceu um cliente a transferir 33 mil euros para a sua conta bancária, recebendo em contrapartida um prédio em Madrid, no âmbito de um processo de insolvência de uma firma espanhola, na qual o cliente tinha investido 350 mil euros.



Carmelinda Pinto "logrou obter um enriquecimento que utilizou em proveito próprio e em prejuízo do ofendido e do genro", já que estava "ciente que a possibilidade de adjudicação do imóvel e de recuperação do investimento não existia", refere o acórdão, que foi lido segunda-feira, no Tribunal de Leiria.



A arguida, com residência na zona do Porto, tem várias condenações por crimes de burla e abuso de confiança e aguarda em liberdade que a decisão se torne definitiva.



PORMENORES

Serviços de advocacia

Carmelinda Pinto continuou a prestar serviços de advocacia, mesmo depois de ter sido expulsa da Ordem dos Advogados, em janeiro de 2009.



Engana gerente

Em 2015, foi condenada a três anos e meio de cadeia, por ter ficado com 130 mil euros de um cliente, ex-gerente bancário.



Caso Afinsa

Assumiu-se como defensora das vítimas portuguesas da fraude da empresa Afinsa e cobrava honorários, já após estar proibida de exercer.