Ex-aluno que agrediu docente com machada em Coimbra começa a ser julgado

Arguido entrou no Departamento de Física da instituição e desferiu na docente Filomena Figueiredo vários golpes.

07:40

Um ex-doutorando irlandês da Universidade de Coimbra, que terá agredido uma docente com uma machada, começa a ser julgado esta quinta-feira, às 09h30, acusado de homicídio qualificado na forma tentada.



Os factos remontam a 04 de agosto de 2014, quando o arguido, de 37 anos, entrou no Departamento de Física da Universidade de Coimbra e desferiu na docente Filomena Figueiredo vários golpes com uma machada.



O ex-doutorando do Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas é acusado pelo Ministério Público de homicídio qualificado na forma tentada, estando proibido de se deslocar a todo o espaço da Universidade de Coimbra e de contactar com docentes e funcionários deste estabelecimento do ensino superior.



As agressões ocorreram após o arguido, que sofria de autismo, ter perdido a bolsa da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) em 2014, na sequência de conflitos com colegas e docentes.



Durante a estada em Coimbra, o ex-doutorando viu-se confrontado com várias dificuldades para garantir a bolsa de doutoramento, face a um erro de conversão da sua nota, sendo que depois começaram a acumular-se queixas sobre o investigador, tendo sido acusado de ter alojado nos servidores do laboratório "conteúdos falsos e caluniosos sobre vários investigadores em todo o mundo" e "desligou de forma danosa os servidores da rede GIAN [Grupo de Instrumentação Atómica e Nuclear]".



A 4 de agosto de 2014, o arguido deslocou-se à unidade de atendimento académico por causa do seu doutoramento, onde lhe foi dada a indicação de que tinha mais de 5 mil euros de propinas em dívida e que havia uma renúncia à orientação do seu doutoramento.



Posteriormente, o antigo doutorando deslocou-se até ao Departamento de Física, levando a machada dissimulada por debaixo da roupa, onde, ao encontrar a docente Filomena Figueiredo numa das salas, abordou a questão relacionada com o seu doutoramento e desferiu vários golpes na vítima, após esta ter tentado fechar a porta da sala onde se encontrava. Dois investigadores conseguiram imobilizar o arguido até à chegada da polícia, que deteve o doutorando.



No processo, a vítima das agressões exige uma indemnização de 100 mil euros, não apenas ao arguido, mas também à UC, por ter não ter sido "célere na atuação" e "permissiva".