Ex-autarca em grupo de seguranças ilegais

À saída do tribunal, Luís Miguel Rodrigues, advogado de Paulo Miguel, disse ao CM que vai recorrer da prisão preventiva, por entender que o caso "pode e deve ser apreciado de outra maneira". Refere que o processo tem "alguns equívocos" e diz que se está a confundir "o trigo com o joio".



Na sua opinião, "houve uma diferenciação entre as pessoas de Coimbra e as de Leiria e o tribunal foi sensível ao acautelamento dos interesses processuais" apresentados pelo Ministério Público.



O líder da bancada do PSD na assembleia municipal de Cantanhede e ex-presidente da Junta de Freguesia de Sanguinheira, Manuel Augusto Santos, é um dos detidos pela PSP de Leiria no âmbito da Operação Punho Cerrado, que desmantelou um grupo criminoso que impunha serviços de segurança privada em estabelecimentos de diversão noturna na região Centro.Manuel Augusto Santos, de 64 anos, é o gerente da empresa de segurança 365, com sede em Coimbra, e está indiciado pelo crime de fraude fiscal. Foi libertado na sexta-feira à noite, após ser interrogado no Tribunal de Leiria e prestar termo de identidade e residência.O ex-autarca disse aoque a empresa que gere "nada tem a ver" com os crimes em causa, garantindo que "tudo isto não passa de um engano", sendo "situações alheias à 365".