Ex-bombeiro apanha 5 anos por atear fogos

Hugo Miguel, 32 anos, foi condenado a pena de prisão efetiva pelo crime de incêndio.

Por Magali Pinto | 08:32

O coletivo de juízes do tribunal de Santarém começa por explicar que o ex-bombeiro Hugo Miguel, de 32 anos, "pôs em perigo bens patrimoniais alheios de valor elevado, o que quis e efetivamente aconteceu e, bem assim, pôs em perigo a vida e a integridade física daqueles que participaram no combate ao fogo que ateou a um veículo".



Depois condenou-o a cinco anos de prisão efetiva. Os factos aconteceram a 13 de novembro de 2016. Primeiro ateou fogo a um toldo de um café e depois a contentores do lixo que se propagaram a três carros - um ficou completamente destruído.



Em tribunal, Hugo Miguel justificou-se com o facto de estar alcoolizado no dia em que ocorreram os incêndios, juntando o facto de estar a ser medicado.



Hugo Miguel foi afastado da corporação dos Bombeiros de Samora Correia precisamente por problemas de alcoolismo. Diz o acórdão, a que o CM teve acesso que "após o horário laboral, Hugo Miguel ia habitualmente para bares/cafés onde consumia álcool em excesso e sem controlo, o que o deixava sem condições para assumir de forma responsável as suas funções no dia seguinte". Tudo isto levou-o a abandonar a corporação no início de 2015.



O irmão era bombeiro na mesma corporação. "Demonstrou um nível de desenvoltura, atrevimento e capacidade muito acima da média na medida em que chegou a participar também na extinção de um dos fogos para, logo de seguida, atear outro fogo de relevantes proporções". Hugo Miguel foi detido no final de 2016 e está desde então em prisão preventiva.