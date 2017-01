Ex-comandante recorre à Justiça

A direção justifica a saída com a perda de confiança. "Se ficasse calado, não me mandavam embora. Agora vão explicar isso no Tribunal Administrativo e Fiscal", disse.



O protesto contra a direção terá colocado o presidente da direção, Carlos Braga, em colisão com o comandante, cuja continuidade na corporação foi barrada.A direção justifica a saída com a perda de confiança. "Se ficasse calado, não me mandavam embora. Agora vão explicar isso no Tribunal Administrativo e Fiscal", disse.

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito pub

"Fui vítima de um saneamento político e afastado de um cargo a que dei tudo de mim sem justificação. Vou para tribunal provar a injustiça desta decisão." O anúncio foi feito ontem por José Lomba, que recusa abdicar do lugar de comandante dos Bombeiros Voluntários de Vila Verde sem fazer valer a sua posição.O militar de carreira, que exerceu o cargo de comandante durante cinco anos, não tem dúvidas quanto às reais razões do despedimento - "o célebre caso TVI". "Eu não sou um robô deles nem de televisão nenhuma", garantiu. Em causa está a utilização de uma ambulância da corporação em marcha de emergência, em outubro, para transportar os apresentadores do programa da TVI ‘Somos Portugal’, que foi realizado em Vila Verde."Quiseram culpar o bombeiro que conduzia o veículo, mas eu saí em defesa dos meus homens", explicou o ex-comandante. De acordo com José Lomba, o condutor foi pressionado a cometer o ilícito pelo primeiro vice-presidente da associação, Paulo Renato Rocha. "Chegou a ameaçá-lo de despedimento e corte no ordenado, mas eu não podia deixar que o culpassem", contou.