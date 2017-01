Ex-companheiro de Ana Lopes jura inocência

A mãe da jovem não acredita em Marco Silva e, nas redes sociais, responde-lhe: "Assume o criminoso que és." Anabela Almeida diz que a filha tinha sido ameaçada de morte por Marco Silva. As polícias francesa e luxemburguesa tentam capturar os responsáveis pelo crime.

Marco Silva, ex-companheiro de Ana Lopes, a jovem portuguesa cujo corpo foi encontrado carbonizado na semana passada dentro do próprio carro, em França, depois de ter sido assassinada, defendeu-se das suspeitas que foram levantadas contra ele numa entrevista ao jornal ‘Bom Dia’, do Luxemburgo. O homem, com cerca de 30 anos, jura inocência e diz que está a colaborar com as autoridades.Marco, também português, confirma que na terça-feira foi levado para a esquadra da polícia para ser interrogado. E que antes foi alvo de buscas em casa e no stand onde trabalha. "Foram ter comigo, viram tudo no stand e depois em casa. Não encontraram nada. Depois fui para a esquadra e contei-lhes a minha história com a Ana", diz.Marco Silva contou pormenores da sua relação com a vítima de 25 anos, que acabou em conflito. "Ela era capaz de tudo. Noitadas, mexia com muita coisa, com drogas. E quem está nesse meio não lhe acontece coisas boas." O homem, natural de Viseu, continua: "Separámo-nos em novembro, ela sempre preferiu os amigos. Eu fiz tudo por ela. Foi o amor. Agora só espero que encontrem os culpados para termos paz", diz, garantindo não saber o que se passou, mas aponta para um ajuste de contas devido a questões ligadas ao tráfico de droga.