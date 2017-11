Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-fuzileiro ao serviço do Urban preso por risco de voltar a bater

Juíza considerou que Pedro Inverno e David Jardim seriam um perigo para as vítimas, que tentariam calar, se ficassem à solta.

Por Henrique Machado e Sérgio A. Vitorino | 01:30

Alarme social, pelo impacto que o vídeo das brutais agressões junto ao Urban Beach teve junto da sociedade; perigo de continuação de atividade criminosa, pela propensão que revelam para a violência, tendo em conta os vários casos em que estão referenciados por agressões a outros clientes da discoteca, este ano; e, sobretudo, o perigo de perturbação de inquérito – risco de exercerem coação sobre as vítimas para que se calem em tribunal. Foi por tudo isto que, ontem, a juíza colocou Pedro Inverno e David Jardim em prisão preventiva.



Inverno, ex-fuzileiro da Marinha, de 35 anos, que exercia segurança no Urban Beach ao serviço da empresa PSG, já estava referenciado pela PSP noutras oito situações de agressões a clientes – nomeadamente nas madrugadas de 22 de junho, 8 de setembro, 8 e 22 de outubro. Todos casos em que foi identificado por vítimas ou testemunhas.



Investigado em contrarrelógio e detido pela Divisão de Investigação Criminal da PSP de Lisboa, em articulação com a Unidade Especial de Combate ao Crime Violento do DIAP, é considerado o principal agressor da madrugada de dia 1. Foi ele que deu início às agressões aos dois jovens – esfaqueando até um deles.



Depois há o caso de David Jardim, de 30 anos, que protagoniza no vídeo de telemóvel feito por uma testemunha a imagem mais chocante – ao saltar com os dois pés em cima da cabeça de uma das vítimas inanimada.

Também Jardim está referenciado em casos anteriores, o que contribui para a prisão preventiva, que, tal como a de Inverno, pode passar a prisão domiciliária. E resta o terceiro agressor, João Ramalhete, que fica em liberdade mas proibido de exercer e de contactar com as vítimas e com os outros arguidos.



No interrogatório, só Inverno prestou declarações, alegando excesso de legítima defesa face a suspeitos de assaltos, justificação que a juíza não aceitou: as vítimas não ofereciam perigo.



Agressões brutais a murro, pontapé e com uma faca

Pedro Inverno, David Jardim e João Ramalhete estavam de serviço no Urban e, alegando que Magnuson Brandão e André Reis estavam a assaltar pessoas, atacaram-nos. Inverno deu um soco em Magnuson e, com uma faca, golpeou-o na coxa. Correu ainda atrás de um jovem de 15 anos, com a faca na mão. Depois, os três deram pontapés na cabeça de Magnuson e Inverno pô-lo ‘KO’ a murro. Jardim atacou André e saltou a pés juntos em cima da sua cabeça.



38 crimes foram ali denunciados apenas este ano

Entre as 38 queixas à PSP, só este ano, por "alegadas práticas violentas ou atos de natureza discriminatória ou racista" no Urban, 32 referem-se a agressões e estão identificados oito seguranças pelas mesmas - a maioria com mais de um crime cada -, refere um despacho do Ministério da Administração Interna, precisando que as agressões da madrugada de dia 1 ocorreram das 06h30 às 06h45.



PORMENORES

Empresa deixa a noite

A PSG, empresa à qual pertencem os seguranças detidos, afirmou ontem ter "plena consciência da gravidade dos factos" e decidiu que irá "cessar todos os contratos referentes a estabelecimentos de diversão noturna" para se "distanciar" de situações semelhantes.



Processos disciplinares

A mesma empresa assegura ter instaurado processos disciplinares e suspendido preventivamente os seguranças em causa "para aplicação das sanções disciplinares necessárias".



Defesa pede contexto

João Carlos Cardoso, advogado do segurança João Ramalhete, disse ontem que as agressões têm de ser "contextualizadas". Joaquim Oliveira, representante de um dos outros arguidos, disse que o cliente teve "um dia mau" e que as "instituições políticas" reagiram "apressadas".