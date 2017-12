Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-fuzileiro morre em choque frontal

Homem de 30 anos perde a vida e amigo está ainda em coma. Acidente ocorreu em Odivelas.

Por João Carlos Rodrigues | 19.12.17

Um ex-fuzileiro morreu esta segunda-feira de madrugada numa violenta colisão frontal entre dois automóveis em Odivelas. Outras três pessoas sofreram ferimentos – uma delas ficou em estado considerado crítico e foi transportada de urgência ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa.



O alerta para as autoridades chegou pelas 00h30. Dois carros tinham acabado de embater com grande violência na avenida D. Dinis, na zona das Patameiras. Samuel Mascarenhas, de 30 anos, seguia ao volante de um dos automóveis envolvidos no acidente e não teve hipótese. Quando as equipas de socorro chegaram já nada havia a fazer e o óbito acabou por ser declarado no local.



Segundo o CM apurou, Samuel Mascarenhas – conhecido por ‘Maskas’ ou ‘Kafi’ entre os amigos – fez carreira militar na Marinha, tendo integrado o corpo de Fuzileiros até meados de 2015, altura em que terminou um contrato de seis anos.



"Foi um dia muito triste. Quis o destino que um dos meus amigos de infância perdesse a vida num acidente de carro. Estive com ele, jantámos e ao ir embora deu-se uma colisão frontal da qual eu e o Pedro fomos os únicos sobreviventes. Já me encontro em casa, a recuperar. O Pedro encontra-se em coma, por isso peço a todos que encaminhem as vossas orações e boas energias para ele", escreveu um amigo da vítima nas redes sociais ontem à tarde.



A PSP está a investigar as circunstâncias em que ocorreu o acidente e a tentar apurar responsabilidades no mesmo.