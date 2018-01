Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-jogador do Sines morto no Brasil

Alan Júnior Pereira Alves foi atingido a tiro.

06:00

Um ex-futebolista do Vasco da Gama de Sines, de 26 anos, foi morto a tiro por dois homens, com os disparos a serem feitos a partir de uma moto em andamento.



A vítima, o brasileiro Alan Júnior Pereira Alves, foi atingido a tiro na noite de sexta-feira, quando estava com um grupo de amigos numa zona de diversão noturna em Praia Grande, cidade no estado brasileiro de São Paulo. Os disparos atingiram ainda um amigo de Alan Júnior, que sobreviveu.



O antigo futebolista do Vasco da Gama de Sines acabou por morrer já no hospital. A polícia brasileira investiga o crime. Alan Júnior Pereira Alves atuava como defesa central. Jogou em Portugal em 2012.