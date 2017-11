Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex manda atacar mulher com ácido

Homem suspeito de regar inglesa com ácido foi preso no Uganda por tráfico de droga.

Por João Carlos Rodrigues e João Mira Godinho | 01:30

O homem que atacou com ácido uma inglesa em maio, no Alvor, em Portimão, foi apanhado por tráfico de droga... no Uganda.



Edmundo Fonseca está numa cadeia daquele país africano desde junho. As autoridades portuguesas estão a tentar agora confirmar formalmente a identidade e acionar os mecanismos legais para o pedido de extradição do fugitivo, que deverá ser indiciado, tal como o mandante do crime – ex-namorado da vítima – por tentativa de homicídio.



O ataque ocorreu na noite de 6 de maio. Eleanor Chessell, de 28 anos, foi surpreendida na rua por um homem que a regou com ácido. A mulher sofreu queimaduras de segundo e terceiro graus em 60 por cento do corpo e o atacante desapareceu.



Três semanas depois, o ex-namorado da vítima, Cláudio Gouveia, foi detido no Funchal e ficou em prisão preventiva. Apesar de não estar no Algarve no dia do crime, é apontado como o mandante do ataque. Mas o real autor, alegadamente contratado por Cláudio Gouveia, não foi apanhado na altura pela PJ.



Dias depois, era emitido um mandado de detenção europeu em nome de Edmundo Fonseca, um português de 44 anos que também é natural da Madeira. É considerado o autor material do ataque que deixou Eleanor Chessel desfigurada.



Segundo o CM apurou, um oficial de ligação britânico a trabalhar no gabinete da Interpol em Kampala, capital do Uganda, reparou no boletim da polícia internacional onde constava o alerta. Fez uma pesquisa na base de dados da Justiça do país e constatou que o nome, a data de nascimento e a foto correspondiam a um português apanhado com seis quilos de heroína no Uganda. Está detido à espera de julgamento. A PJ, sabe o CM, enviou as impressões digitais do suspeito, mas ainda não teve resposta do Uganda.



Mandante alega inocência antes de ficar em preventiva

Cláudio Gouveia, de 34 anos, foi identificado pela PJ no dia a seguir ao violento ataque com ácido. Mas foi libertado logo a seguir, uma vez que estava no Funchal na noite do crime. "Eu já não estou com a Ellie há cerca de três meses e pode ser outro ex- -namorado", disse à imprensa na altura, classificando o agressor de "animal". Mas foi preso três semanas depois, quando os investigadores comprovaram o seu envolvimento. Desde então está em prisão preventiva.



Vítima transferida para Inglaterra ainda não recuperou

Eleanor Chessel nasceu na ilha de Wight, sul de Inglaterra, mas há anos que trabalhava em Portugal, no ramo da hotelaria. Passou pela Madeira, de onde fugiu após o fim da relação com Cláudio Gouveia, e estava a trabalhar no Alvor Baía Resort Hotel na altura do ataque. Sofreu queimaduras graves que obrigaram à transferência para um hospital de Lisboa. Voltou para casa, onde ainda recupera.