Ex-pastor da IURD admite abandono de crianças

Revela novos casos e diz que alguns menores podem ter sido abandonados pelos pais adotivos.

Por Tânia Laranjo e Débora Carvalho | 01:30

Alguns dos menores adotados no lar ilegal da IURD - primeiro em Camarate, depois na Gago Coutinho, em Lisboa - podem ter sido abandonados. Quem o afirma é o ex-pastor Miguel Monteiro que, em entrevista exclusiva ao CM, garante que os menores ‘desapareceram’ das redes sociais.



"É preocupante. Alguns dos bispos que deixaram de o ser ficaram com uma mão à frente e outra atrás. Deixaram o nosso País sem nada e o rasto das crianças desapareceu. Não há sequer fotografias nas redes sociais, o que nos faz temer o pior", conta.



Miguel Monteiro lembra-se de um menino com problemas de saúde. Chamava-se Flávio e tinha graves deficiências motoras. "O Flavinho é um dos casos que mais me preocupa. O Flavinho era uma criança doente e o pastor, o pai adotivo, morreu. A mãe teve de ir para o Brasil sem nada e nunca mais soubemos da criança. Tememos que o tenham abandonado em qualquer esquina", garante.



Uma preocupação que não atinge os pais que se mantêm na IURD. Esses continuam a mostrar os filhos, embora em alguns casos não assumam que foram adotados. "A Raquel foi adotada, mas o pastor sempre disse que era sua filha biológica. Mas agora ela sabe e percebe-se que não quer saber da família. É um direito que lhe assiste."



O ex-pastor lembra-se ainda que no final dos anos 90, quando as crianças foram adotadas, o lar funcionava como um ‘fator de propaganda’. "As crianças eram levadas às cerimónias religiosas de domingo e mostradas aos fiéis. Era uma forma de apelar ainda mais à entrega de dinheiro, ao mostrar-se que se estava a ajudar aquelas crianças desfavorecidas."



Miguel Monteiro diz ainda que houve crianças rejeitadas: "Miúdos que foram devolvidos porque já não os queriam."



PGR trabalhou no Tribunal de Família

A procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, exerceu funções no Tribunal de Família e Menores entre 1994 e 2002, tendo coordenado os magistrados do Ministério Público.



A PGR garante que nada deixará de ser investigado, o que permitirá apurar responsabilidades.



Conselho Superior da Magistratura vai recolher dados sobre adoções

O Conselho Superior da Magistratura (CSM) vai recolher "elementos pertinentes" para avaliar os procedimentos que antecederam as decisões judiciais nas alegadas adoções ilegais que envolveram elementos da Igreja Universal do Reino de Deus.



Num comunicado ontem divulgado, o vice-presidente do CSM, Mário Belo Morgado, refere que "determinou a recolha de todos os elementos pertinentes para avaliar os procedimentos prévios às decisões judiciais e os procedimentos de interação dos tribunais com as instituições com responsabilidade no percurso de preparação das decisões".



Daniel foi adotado pelo bispo Eduardo Bravo

Daniel terá sido adotado por Eduardo Bravo, bispo da IURD, e a mulher, Claudinéia Bravo. É o ex-pastor Miguel Monteiro quem o garante. O caso do jovem junta-se ao rol de crianças adotadas no lar da Igreja Universal em Lisboa e que agora está a ser investigado.



Eduardo Bravo é um dos mais importantes bispos no seio da IURD. Daniel cresceu em São Paulo, mas viveu durante vários anos na Suíça, onde os pais desenvolveram a atividade da Igreja Universal. De resto, Eduardo Bravo liderou os destinos da instituição nesse país, altura em que subiu a bispo.



Entretanto, Eduardo Bravo e a mulher regressaram ao Brasil. Vivem em São Paulo com o filho Daniel. O jovem não ficou indiferente à IURD, tendo uma forte ligação à igreja através dos ‘Filhos Universal’. Colabora com vários trabalhos como editor de imagem.



Nas redes sociais é possível perceber a proximidade de Daniel a Eduardo e Claudinéia Bravo. É possível que, à semelhança de outros casos - como o de Raquel Urbaneja -, o jovem tenha sido registado como filho biológico do bispo.



O jovem só foi batizado no final do ano passado no templo de Salomão, no Rio de Janeiro, o quartel-general da IURD no Brasil. O momento foi registado em fotografia e partilhado nas redes sociais.



O bispo Eduardo Bravo é uma das pessoas mais próximas de Edir Macedo, o líder máximo da cúpula da IURD. Exerce neste momento funções na cidade de São Paulo, onde partilha os ensinamentos da instituição.



Miguel Monteiro criou um canal no Youtube e, em conjunto com outros dois ex-pastores brasileiros, procura o rasto das então crianças (hoje adultas). O ex-pastor garante que o faz movido pelo desejo de verdade.



PORMENORES

Crianças registadas

Houve vários casos de crianças adotadas no lar da IURD, em Lisboa, que foram registadas como descendentes biológicas, o que levanta de imediato questões de legalidade.



Fortuna de Edir Macedo

Edir Macedo, o fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, é um dos bispos mais ricos do Brasil e um dos homens mais poderosos do Mundo. O bispo tem uma fortuna avaliada em mil milhões de euros.



Procuram crianças

O blogue ‘Sr. Português’, de Miguel Monteiro, tem também um canal no Youtube onde se pedem informações sobre as crianças adotadas pelos bispos da Igreja Universal.



Inquirições no DIAP

Várias testemunhas têm sido ouvidas nas últimas semanas no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa. Foi o caso da mãe biológica de Luís, Vera e Fábio.