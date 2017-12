Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-patrão de Sócrates declara salário mínimo

Lalanda e Castro comunicou à Autoridade Tributária ter ganhado cerca de 7000 euros anuais entre 2011 e 2015.

Por António Sérgio Azenha | 01:30

Paulo Lalanda e Castro, ex-patrão de José Sócrates e ex-administrador da multinacional suíça Octapharma, declarou em Portugal um salário praticamente igual ao salário mínimo. Com um rendimento total do trabalho dependente de 7494 euros, em 2015, o ex-patrão de Sócrates ganhou, nesse ano, 535 euros por mês. Em 2015, o salário mínimo era de 505 euros. Lalanda e Castro justifica este rendimento como uma "opção", por ter na Suíça a sua atividade principal e declarar aí a "totalidade dos seus rendimentos".



Um relatório da Autoridade Tributária, que consta nos autos da operação Marquês, indica que Lalanda e Castro declarou em Portugal, entre 2011 e 2015, rendimentos entre sete mil e 7494 euros por ano. Nesse período, o salário mínimo variou entre 485 e 505 euros por mês, o que significa que o antigo patrão de Sócrates recebeu um ordenado mensal sempre praticamente igual ao salário mínimo.



Os rendimentos do trabalho dependente foram pagos pela Xcellentis Marketing, empresa da qual Lalanda e Castro é sócio gerente. Em resposta a questões do CM, Lalanda e Castro confirmou os rendimentos do trabalho dependente, entre 2011 e 2015. E afirmou também que "mantém o salário [na Xcellentis Marketing], o qual tem sofrido atualizações anuais".



Na altura, Lalanda e Castro exercia também cargos noutras empresas da área da saúde: gerente da Intelligent Life Solutions e administrador único da Dynamicspharma, empresa com a qual Sócrates celebrou um contrato de trabalho em 2014.



Com residência fiscal na Suíça e "tendo em conta que não exercia atividades operacionais [nessas empresas], a opção foi remunerar adequadamente os seus efetivos gestores, tendo-se considerado adequado estabelecer apenas uma remuneração residual para o Sr. Paulo Castro apenas numa delas", refere o seu advogado nas respostas enviadas ao Correio da Manhã.



E salvaguarda que "não há qualquer obrigação legal que impunha a remuneração dos órgãos sociais" das empresas.



Contas recebem 11,5 milhões de euros em dois anos

Nas contas de Paulo Lalanda e Castro no Millennium Banque Privée, na Suíça, entraram, entre o início de janeiro de 2013 e o final de março de 2015, cerca de 11,5 milhões de euros.



Os extratos bancários, que constam nos autos da operação Marquês, indicam as entradas e saídas de fundos e também as aplicações financeiras. Ao longo desse período, Lalanda e Castro fez aplicações financeiras regulares de montantes apreciáveis em produtos como obrigações.



As contas têm ativos em euros e dólares.



Gestor tem um Rolls-Royce e um Porsche

Paulo Lalanda e Castro tem um parque automóvel de luxo: das três viaturas referidas no relatório da Autoridade Tributária, uma é um Rolls-Royce e a outra é um Porsche.



O gestor é proprietário do Rolls-Royce desde 2007. Já do Porsche é dono desde 2010. O terceiro automóvel não está identificado.



Gestor paga impostos na Suíça

Paulo Lalanda e Castro mantém a residência fiscal na Suíça. Nas respostas enviadas ao CM, o ex-administrador da Octapharma, multinacional farmacêutica suíça, afirma que é nesse país que "paga os seus impostos". Lalanda e Castro demitiu-se da Octapharma a 14 de dezembro de 2016.



Mantém os cargos sociais na Intelligent Life Solutions - Produtos e Soluções na Área da Saúde, Dynamicspharma - Comercialização de Produtos Farmacêuticos e Octapharma Produtos Farmacêuticos, mas estas sociedades, "atualmente, têm atividades muito reduzidas", segundo o gestor.



Lalanda e Castro garante que não recebe, nem recebeu, salários destas empresas no estrangeiro.



Esquema para pagar segundo ordenado será investigado

O Ministério Público vai investigar de forma autónoma o esquema de pagamento do segundo salário de 12 500 euros a José Sócrates. A investigação é o resultado da extração de uma certidão do processo da operação Marquês, por não ter sido possível realizar todas as diligências necessárias até ser proferida a acusação ao antigo primeiro-ministro.



Segundo o Ministério Público, Sócrates propôs a Paulo Lalanda e Castro, que o contratara para consultor da Octapharma AG em 2013, "a celebração de um segundo contrato de prestação de serviços, com uma outra empresa controlada pelo mesmo Paulo [Lalanda e] Castro, de forma a justificar um segundo pagamento mensal a José [Sócrates] Pinto de Sousa, no montante de mais 12 500 euros mensais". Como consultor da Octapharma para a América do Sul, o ex-primeiro-ministro recebia também 12 500 euros.



Em abril de 2014, Sócrates celebrou com a Dynamicspharma, da qual Paulo Lalanda e Castro é administrador único, um contrato de prestação de serviços. A par disto, uma empresa de Carlos Santos Silva, a XMI - Management & Investments, celebrou um contrato de prestação de serviços com a Intelligent Life Solutions, sociedade controlada por Paulo Lalanda e Castro.



Para o Ministério Público, estes contratos formam um esquema para fazer chegar dinheiro a Sócrates. Ou seja, o dinheiro pago pela empresa de Carlos Santos Silva à Intelligent Life Solutions terá servido para pagar o segundo ordenado a Sócrates de 12 500 euros por mês.



Nas escutas da operação Marquês, Lalanda e Castro foi apanhado numa conversa telefónica com Sócrates, a 29 de agosto de 2014, a dizer: "A nossa amiga condessa já chegou a Londres." No dia anterior, a XMI fizera o primeiro pagamento à Intelligent Life Solutions, no montante de 125 mil euros. Para o Ministério Público, esta é uma verba "correspondente a 10 meses de pagamentos relativos ao esquema da segunda remuneração" do antigo primeiro-ministro.



PORMENORES

Lalanda sem imóveis

Até 2012, Lalanda e Castro não tinha qualquer imóvel registado em seu nome em território português, embora tivesse residência num dos condomínios mais exclusivos do País: a Quinta Patino, no Estoril.



Plasma sanguíneo

Em dezembro de 2016, Lalanda e Castro foi detido na Alemanha no âmbito de um mandado de detenção europeu no âmbito do caso da Máfia do Sangue. O ex-responsável da Octapharma é suspeito do crime de corrupção ativa para ato ilícito.



"Arranjaste um tacho"

Numa conversa telefónica com António Guterres, Sócrates explicava o novo emprego na Octapharma. "Tenho um emprego porreiro [...]. Só me pagam as viagens em primeira classe, exigem que fique em bons hotéis e preocupam-se com os restaurantes onde vou." "Arranjaste um tacho", disse Guterres.



Sócrates entra em 2013

Em 2013, o antigo primeiro-ministro começou a trabalhar na Octapharma. Recebia 12 mil euros por mês, valor que duplicou quando percebeu a carga fiscal.



Empresa em 32 países

A Octapharma está presente em 32 países nos cinco continentes e tem fábricas na Áustria, Alemanha, França, Suécia, Estados Unidos e México.