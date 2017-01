Ex-polícia mata cunhado à facada

O objetivo era ter melhores cuidados médicos, mas caiu no vício do álcool, algo que a família não aceita.



Vasyl está em Portugal há cerca de um ano, quando foi reformado pela polícia ucraniana depois de lhe ser diagnosticado um tumor na cabeça. Veio para Portugal com contrato de trabalho arranjado pela irmã e pelo cunhado, que já habitavam em Oiã há 16 anos.O objetivo era ter melhores cuidados médicos, mas caiu no vício do álcool, algo que a família não aceita.

Ao perceber que tinha matado o cunhado com uma facada no peito, Vasyl Babinets tentou retirar o cadáver de casa para o esconder. Só não o fez porque a irmã chamou o INEM e a GNR, que chegaram rapidamente, e o imigrante de 42 anos - ex-oficial da polícia ucraniana - foi detido. Ontem, Vasyl foi presente a primeiro interrogatório no Tribunal de Águeda e vai aguardar julgamento em prisão preventiva.Tudo aconteceu na madrugada de domingo em Oiã, Oliveira do Bairro. À GNR e à PJ de Aveiro - que assumiu a investigação -, a irmã do homicida, que também é mulher da vítima, contou que a discussão entre Vasyl e o marido, Hryshhevich Valery, começou quando este último repreendeu o cunhado por estar alcoolizado. Vasyl atacou a vítima de 46 anos com um murro e depois desferiu-lhe um golpe no peito com uma faca. Quando as equipas de socorro chegaram, Valery estava em paragem cardiorrespiratória e acabou por morrer no local.Vasyl entregou-se sem resistência. Confrontado pela GNR e PJ, disse que a morte foi acidental. Segundo ele, o cunhado caiu em cima da faca. Perante o juiz, o homicida optou pelo silêncio.