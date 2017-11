Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-professora morre afogada

Vítima estava sozinha em casa, em Albergaria-a-Velha quando caiu à piscina.

Por Patrícia Lima Leitão | 08:42

Fátima Resende, de 69 anos, estava a tentar tirar alguns objetos da piscina, ao início da tarde de ontem, em Valmaior, Albergaria-a-Velha, quando caiu à água. Encontrava-se sozinha em casa, entrou em apuros e acabou por morrer.



Os bombeiros foram alertados às 14h50 para o afogamento e quando chegaram ao local encontraram a vítima a boiar. O óbito foi declarado ainda na casa e o corpo foi removido cerca de 1h30 depois. Fátima Resende estava atualmente reformada e foi professora do 1º ciclo do Ensino Básico no concelho durante vários anos.



"Era uma pessoa muito boa. Não merecia. Toda a gente gostava dela aqui na freguesia e todos a conheciam por ela ter sido professora", contou um comerciante amigo da vítima. "Estava muitas vezes com ela porque costumava vir à minha retrosaria", acrescentou.



Na casa da família, numa rua paralela à Estrada Municipal 566-1, foram várias as pessoas que se juntaram ao longo da tarde para prestar apoio aos familiares. Os bombeiros classificam o caso como um "acidente doméstico" e a GNR está a investigar. A data do funeral ainda não é conhecida.



76 mortes por afogamento

Desde o início do ano, morreram em Portugal 76 pessoas por afogamento. A maior parte dos acidentes fatais, 43, teve lugar no mar, tendo as restantes ocorrido em rios, poços, tanques de rega e piscinas.



Governo fez campanha

No início do verão, a Direção-Geral da Saúde lançou uma campanha de prevenção, alertando para os perigos que a água representa. A Associação para a Promoção da Segurança Infantil diz que a maioria dos casos de afogamento em piscinas envolve crianças.