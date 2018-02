Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-Qimonda com apoio para criar 102 empregos

ATEP-AMKOR Technology pretende investir 20,5 milhões de euros em novo projeto.

Por Aureliana Gomes | 08:13

O Estado vai atribuir incentivos financeiros a um investimento da ATEP-AMKOR Technology, ex-Qimonda, em Vila do Conde. O grupo vai investir 20,5 milhões de euros num projeto que prevê criar 102 empregos e gerar exportações de 23 milhões de euros. Segundo o despacho, publicado ontem em Diário da República, "dos 102 empregos diretos, 30 correspondem a postos de trabalho altamente qualificados", prevendo-se "o alcance, no ano 2026, de um volume de negócios de cerca de 580 milhões de euros".



No despacho que aprova a minuta do contrato a celebrar pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) e pela AMKOR Technology, consta que o projeto "tem um efeito de arrastamento em atividades a montante e a jusante, induzindo o aumento do volume de negócios dos fornecedores nacionais de matérias-primas e serviços da ATEP-AMKOR Technology Portugal e contribuindo para uma significativa criação líquida de emprego". No documento, que é assinado pelo ministro da Economia, Caldeira Cabral, e pelo secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, é destacado o "elevado grau de inovação" que o projeto representa.



O grupo económico, com sede em Vila do Conde, dedica-se ao fornecimento de serviços de desenvolvimento, manufatura, teste e engenharia para a indústria de semicondutores. O impacto macroeconómico do projeto tinha já justificado, em 2016, a pré-vinculação da COMPETE 2020 quanto ao incentivo máximo a conceder ao projeto, sendo agora aprovada a minuta do contrato.