Dois ex-secretários de Estado de Sócrates acusados de peculato

MP acusou José Conde Rodrigues e José Magalhães.

15:36

O Ministério Público acusou José Conde Rodrigues e José Magalhães, antigos secretários de Estado do governo de José Sócrates, de peculato.A informação é avançada pela SÁBADO , que garante que o José Conde Rodrigues gastou 14 mil euros do cartão de crédito do ministério da Justiça em livros, que terá levado para casa, no final do seu mandato.Também José Magalhães é acusado de ter gasto 400 euros, também do cartão de crédito, em livros e revistas para próprio uso pessoal."Os cartões de crédito que lhes foram atribuídos para fins públicos em benefício próprio, adquirindo bens para uso pessoal, nomeadamente adquiriram livros e revistas que não se enquadravam no âmbito funcional ou de serviço, (...) que não reverteram a favor do Estado, produzindo no erário público prejuízo pecuniário", pode ler-se numa nota publicada na Procuradoria Distrital de Lisboa.Os arguidos encontram-se com Termo de Identidade e Residência, sujeitos à medida de coação.