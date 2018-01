Ex-secretários de Estado pagavam revistas com cartão de crédito do Estado

No total, foram gastos mais de 14 mil euros em livros e publicações pelos dois membros do governo de Sócrates.

Dois antigos secretários de Estado, José Conde Rodrigues e José Magalhães, acusados pelo Ministério Público de peculato, compraram livros e revistas com o cartão de crédito que o Governo atribui aos ministérios, tendo assim pago os bens com fundos públicos. No final do exercício da sua função levaram tudo o que tinham comprado para casa.

O caso é denunciado pela revista SÁBADO, que teve acesso às compras feitas pelos ex-secretários de Estado e que constam na acusação. Conde Rodrigues (PS) usou mais de 13 mil euros do Ministério da Justiça para comprar livros como Os Anos Sócrates - O Grande Jogo da Política Portuguesa, A Floresta de Sophia de Mello Breyner Andresen, Ir P’ró Maneta de Vasco Pulido Valente, a Metamorfose de Kafka, O Livro do Desassossego de Bernardo Soares/Fernando Pessoa, a Montanha Mágica de Thomas Mann e até revistas cor de rosa, como a Caras. Todas as compras (um total de 729 títulos), foram feitas entre os anos de 2006 e 2009.

O outro membro do Governo de José Sócrates, José Magalhães, em menos de um ano comprou 25 títulos com o cartão do Estado, gastando 421 euros na compra de livros técnicos e revistas que ficaram com o antigo secretário de Estado.

A revista SÁBADO escreve que os ex-secretários de estado tinham um cartão de crédito atribuído para além de um abono mensal para despesas de representação e que "era da responsabilidade do respetivo titular, cabendo à Secretaria-Geral do Ministério da Justiça proceder à transferência para essa conta dos valores relativos a despesas qualificadas como públicas".

Na acusação o MP afirma que haviam dúvidas na utilização dos cartões, no que diz respeito a "regras escritas" que estipulem as condições de uso dos mesmos, pelo que, escreva a acusação, impera o critério do "com senso" dos donos dos cartões.

"Os cartões de crédito que lhes foram atribuídos para fins públicos em benefício próprio, adquirindo bens para uso pessoal, nomeadamente adquiriram livros e revistas que não se enquadravam no âmbito funcional ou de serviço, quer pela sua temática, quer pela sua natureza, que não reverteram a favor do Estado, produzindo no erário público prejuízo pecuniário", escreve a Procuradoria Distrital de Lisboa numa nota.