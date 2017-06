Ex-trabalhadores de estaleiros de Viana condenados a pena de multa por difamação

A leitura da sentença esteve inicialmente marcada para o passado dia 13, mas foi adiada pela juíza por considerar que a prova produzida em julgamento tinha agravado "substancialmente" o crime praticado.Na altura, afirmou que "a versão dos arguidos e o resultado da prova documental" resultaram na "alteração substancial dos factos", defendendo a reformulação da acusação para o crime de difamação agravada.Os dois ex-trabalhadores dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo (ENVC) chegaram a tribunal acusados pelo Ministério Público (MP), em autoria material e na forma consumada, da prática de um crime de difamação de um sindicalista da CGTP na rede social 'Facebook'."A acusação refere que os comentários difamatórios foram feitos no 'Facebook', mas segundo a versão dos arguidos foram feitos na edição 'online' de um órgão de comunicação social, o que não é a mesma coisa", justificou a magistrada.Na primeira sessão do julgamento, os dois arguidos admitiram ter publicado os comentários que constam da acusação mas não nas páginas pessoais do 'Facebook'.Afirmaram à juíza que os comentários foram feitos na página 'online' de um jornal diário que, na altura, noticiou a demissão do então coordenador da União de Sindicatos de Viana do Castelo (USVC), Branco Viana, após o seu afastamento do Conselho Nacional da CGTP.Garantiram que com aqueles comentários "não tinham a intenção de ofender, mas apenas de desabafar e exteriorizar o sentimento de indignação, revolta, traição que muitas centenas de trabalhadores tinham em relação àquele sindicalista e à forma como foi conduzido todo o processo que levou ao encerramento da empresa de construção naval e ao despedimento dos seus 600 trabalhadores".Com aquele comportamento, acrescenta o MP, "os arguidos ofenderam o assistente, imputando-lhes factos e dirigindo-lhe palavras que atentaram contra a sua honra e consideração, em circunstâncias que não só facilitaram como efetivaram a sua divulgação".No processo, era pedida uma indemnização cível de mil euros a cada um "pelos danos não patrimoniais causados, acrescidos de juros legais desde a notificação até ao efetivo e integral pagamento".