Ex-vice-presidente do Sporting confessa crimes

Neste caso, os assaltantes esperavam encontrar 3 a 4 milhões de euros e até levantaram o soalho da casa mas nada encontraram. Recorde-se que no processo estão ainda acusados dos mesmos crimes três agentes da PSP: Elói Fachada, Luís Conceição e Telma Freitas. Eram os operacionais do grupo. Entravam armados e fardados.

O que achou desta notícia?







59% Muito insatisfeito

59%



2.6%

2.6% 38.4% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







59% Muito insatisfeito

59%



2.6%

2.6% 38.4% Muito satisfeito Outras 39 pessoas também já deram o seu contributo pub

Paulo Pereira Cristóvão recusou falar na primeira sessão de julgamento, ao contrário da maior parte dos restantes arguidos do processo que julga associação criminosa, sequestro e roubos - entravam nas casas onde sabiam que havia dinheiro, simulavam ser uma busca domiciliária e em alguns casos apontaram armas de fogo às vítimas. Na passada sexta-feira, Pereira Cristóvão decidiu prestar declarações e assumiu, entre outros crimes, ter recebido 10 mil dos 80 mil euros levados de casa de um empresário de Cascais.No entanto, diz que se tratou de uma cobrança e não de um roubo. O julgamento começou em junho, em Lisboa, e tem 18 arguidos. Segundo o Ministério Público, os chefes do grupo eram o ex-vice presidente do Sporting, Mustafá, da Juve Leo, e ainda um traficante de droga chamado Celso ‘Kota’. O antigo dirigente leonino rejeita ter sido ser ele o mentor dos crimes - como foi dito por alguns dos arguidos, nomeadamente por Mustafá - e aponta o dedo a Celso ‘Kota’. Paulo Pereira Cristóvão refere no entanto que ficou com dez mil euros mas que pretende agora devolver o dinheiro desviado ao empresário.Relativamente ao assalto à casa de um homem ligado à Sociedade Lusa de Negócios, então detentora do BPN, Paulo Pereira Cristóvão segue pelo mesmo caminho e atribui a responsabilidades a Celso ‘Kota’.