Execuções fiscais nas áreas afetadas pelos fogos suspensas até abril

Medida aplica-se a "contribuintes com domicílio fiscal, sede ou estabelecimento" nestes concelhos.

Por J.C.R. | 09:15

O Ministério das Finanças estendeu até dia 15 de abril a suspensão das execuções fiscais nas áreas afetadas pelos incêndios florestais de 15 de outubro, no Centro do País.



A medida, publicada em Diário da República e assinada por Mário Centeno, aplica-se a "contribuintes com domicílio fiscal, sede ou estabelecimento" nos concelhos afetados, com processos de execução fiscal em curso ou entretanto instaurados pela Autoridade Tributária.