Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Exército ganha quatro generais

Desde julho que o ramo só tinha um tenente-general no ativo.

Por Miguel Curado | 08:32

As 4613 promoções nos três ramos das Forças Armadas, desbloqueadas pelo despacho conjunto entre os ministérios das Finanças e da Defesa, vão permitir a criação de postos para mais quatro tenentes-generais no Exército. Recorde-se que desde o Verão, após o furto nos paióis de Tancos, o ramo contava apenas com um oficial desta patente.



No início de julho, três tenentes-generais saíram do Exército, pelo menos dois deles por limite de idade no cargo. Todos mostraram discordância com a exoneração de cinco coronéis, decidida pelo chefe de Estado Maior do Exército, general Rovisco Duarte, em sequência de um inquérito disciplinar.



Desde então que o Exército conta com um tenente-general no ativo, no cargo de vice-chefe de Estado Maior do Exército. A falta destes oficiais tem levado a que majores-generais desempenhem as mesmas funções.



Com as promoções (2362 no Exército), vão ser supridos os cargos de comando de Pessoal, de Logística, das Forças Terrestres, e ainda de adjunto de Logística no Estado Maior das Forças Armadas.