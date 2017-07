Exigidas mais camas de cuidados continuados

Petição defende o aumento do número de lugares disponibilizados nos Hospitais Senhor do Bonfim.

Por Manuel Jorge Bento | 11.07.17

Um grupo de cidadãos entregou ontem, na Assembleia da República, uma petição pelo aumento do número de camas de cuidados continuados nos Hospitais Senhor do Bonfim para acolher utentes da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde. A Administração Regional de Saúde do Norte garante que, nesses concelhos, "a taxa de cobertura supera os 100%", mas, mesmo assim, até ao final do verão, "será assinado um novo protocolo, o qual vai permitir um aumento do número de camas"."É uma situação lamentável. Há um acordo em vigor, mas fica muito aquém das necessidades desta região, além de que falamos de uma valência que tem um número muito significativo de quartos, em excelentes condições para receber pessoas que têm necessidade destes cuidados, mas, sem acordo, não há possibilidade de entrar em funcionamento", disse aoElisa Ferraz, presidente da Câmara de Vila do Conde. "É uma pena que continuemos a deslocar as pessoas para muito longe, o que é muito penoso para famílias e utentes, que são privados das visitas", concluiu.A petição entregue no Parlamento refere que uma proposta de 2014 reconhecia a poupança de 2,2 milhões de euros se fossem firmados protocolos com os Hospitais Senhor do Bonfim. A Administração Regional de Saúde do Norte indica que existem, hoje, 2504 camas na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. "Até ao final do ano, prevê-se, nesta região, um acréscimo de cerca de 280 camas de várias tipologias", refere a entidade gestora.contactou a unidade hospitalar que, até ao fecho desta edição, não prestou esclarecimentos.