Exigidas obras em liceu histórico de Évora

A docente já fez chegar um ofício com a descrição dos principais problemas do estabelecimento à autarquia e aos deputados eleitos pelo distrito de Évora. O assunto foi levado à Assembleia da República, mas até agora não houve respostas dos governantes. Certo é que esta escola até tem verba cabimentada para a sua modernização."Há financiamento comunitário aprovado, mas não existe entendimento entre o Ministério da Educação e a autarquia para os 15 por cento do financiamento público do projeto", refere a docente.

Chuva nas salas de aula, curto-circuitos com danos irreparáveis nos computadores, ruturas na canalização e fissuras na cobertura de fibrocimento com amianto do pavilhão desportivo, são algumas das graves deficiências denunciadas pelos encarregados de educação e professores da Escola Secundária André de Gouveia, também conhecida como antigo liceu de Évora."Os pais exigem a requalificação urgente da escola que, em quase 40 anos de existência, nunca sofreu qualquer obra de fundo. A degradação das infraestruturas tem prejudicado o normal funcionamento das aulas e coloca em causa a segurança dos alunos", refere Rita Barroso, presidente da Associação de Pais do Agrupamento de Escolas nº 4 de Évora.O estabelecimento foi construído em 1978. É a única escola secundária da cidade que não sofreu qualquer obra de modernização. "Se fossemos jovens qual a escola que escolhíamos? Uma moderna ou esta escola a precisar de uma profunda requalificação?", questiona a presidente do agrupamento, Maria de Lurdes Brito.