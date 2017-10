Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Explodem ATM e fogem a pé

Rebentamento provocou danos, mas o cofre da máquina ficou intacto.

Por M.F. | 10:05

Desarmaram o alarme da junta de Sanfins, Lamoso e Codessos, Paços de Ferreira, arrombaram as portas e usaram gás para explodir o multibanco, pelas 06h00 de ontem.



O rebentamento provocou danos, mas o cofre da máquina ficou intacto.



Os ladrões fugiram, sem qualquer verba, deixando o carro no qual se deslocavam - e que foi apreendido.



A GNR e a PJ recolheram vestígios do assalto e investigam.